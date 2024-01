Gwiazda "Euforii" chwali się figurą. Skąpe bikini niewiele zakrywa

Ekranowa chemia między gwiazdami prowokuje oczywiście do snucia domysłów na temat ich ewentualnego romansu. I faktycznie, filmowi partnerzy wypowiadają się o sobie w samych superlatywach, ale i na tym poprzestają. Sweeney prywatnie związana jest z Jonathanem Davino, jednym z producentów filmu. O Powellu napisała z kolei, że nie wyobraża sobie, by mogła zrobić ten film – nawiązując do oryginalnego tytułu – z kimkolwiek innym.