Piękności w spin-offie "Spider-Mana". Szykuje się kawał dobrej rozrywki

Spiderwersum Marvela

"Madame Web" wpisuje się w szerszy projekt Marvela. To kolejna produkcja ze świata Spider-Mana. Najpierw były dwie części "Venoma" z Tomem Hardym w tytułowej roli, a potem zeszłoroczny "Morbius" z Jaredem Leto". Do Spiderwersum należącego do Sony zaliczy się zarówno trzecia odsłona historii Eddie'ego Brocka, której premiera zaplanowana jest na listopad 2024, jak i "Kraven łowca" z Aaronem Taylorem-Johnsonem, który trafi do kin w sierpniu przyszłego roku.