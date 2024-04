Gwiazdka popu w musicalu. Są nowe przecieki

Choć w ostatnich latach Ariana Grande skupia się przede wszystkim na rozwoju kariery muzycznej, to co pewien czas wraca do swoich korzeni medialnych, czyli małego i dużego ekranu. Jeszcze w tym roku w kinach ukaże się najnowszy film z jej udziałem – "Wicked: Part One" Jona M. Chu. Do zagranicznych mediów trafiły właśnie kolejne przecieki na temat projektu.