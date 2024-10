Gwiazdor "Emily w Paryżu" chce odejść z obsady hitu. Ma dość swojej roli

Lucas Bravo poważnie zastanawia się nad udziałem w piątym sezonie: "To wszystko sprawia, że pytam siebie, czy chcę być częścią piątego sezonu. Mój kontrakt kończy się na czwartym sezonie. Naprawdę chcę zobaczyć, czy Gabriel wróci do swojej zabawnej, figlarnej, pełnej życia natury. Bo granie przez trzy sezony melancholijnego, smutnego, zagubionego chłopaka nie jest już dla mnie przyjemne. To komedia, wszyscy się bawią wokół mnie, wszyscy skaczą, a ja powoli tonę w czymś, czego nawet nie znam" - wyznał.