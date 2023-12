Gwiazdor uznany za winnego. Marvel ma kłopoty

Co zrobi Marvel?

Taka perspektywa to nie tylko poważne nadszarpnięcie wizerunku Marvela, ale i znaczące pokrzyżowanie planów produkcyjnych. To wyjątkowo kłopotliwa sytuacja dla rynkowego giganta, który wiele postawił na postać Kanga w "Ant-Manie i Osie: Kwantomanii". Miał on być przecież następcą Tanosa jako przeciwnika superbohaterów i odegrać istotną rolę w zaplanowanych na 2026 r. "Avengers: The Kang Dynasty" i "Avengers: Secret Wars". Teraz wszystkie te projekty muszą zostać ponownie zweryfikowane.