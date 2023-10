Nieźle sobie nagrabił. Znany aktor Marvela nie uniknie rozprawy w sądzie

Możliwe, że nieoficjalne rozmowy na temat zastąpienia Majorsa kimś innym już trwają. Tymczasem na razie pojawił się on w drugim sezonie "Lokiego". To wyjątkowo kłopotliwa sytuacja dla produkcyjnego giganta, który wiele postawił na postać Kanga w "Ant-Manie i Osie: Kwantomanii". Miał on być przecież następcą Tanosa jako przeciwnika superbohaterów i odegrać istotną funkcję w zaplanowanych na 2026 rok "Avengers: The Kang Dynasty" i "Avengers: Secret Wars".