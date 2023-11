Internet go uwielbia. Gwiazdor hitu streamingu dołączy do Marvela?

Fantastyczny Pascal jako Mr Fantastic

Obsadzenie Reeda Richardsa okazało się dla Marvela nie lada wyzwaniem. Do roli pretendowali m.in. tacy gwiazdorzy Hollywood jak Adam Driver, Dev Patel, John Krasinski, Ryan Gosling czy Matt Smith. Jak podaje portal "Deadline", aktualnie najmocniejszym kandydatem jest właśnie gwiazdor "The Last of Us".