Finał skandalu. Gwiazdor "Harry'ego Pottera" wyrzucony po oskarżeniach

Jak podaje amerykański portal Deadline, James Snyder nie będzie już grał dorosłego Harry'ego Pottera w przedstawieniu, które cieszy się ogromną popularnością nie tylko na Broadwayu. W listopadzie 2021 r. Diane Davis, aktorka grająca jego żonę, wniosła skargę na zachowanie kolegi, co doprowadziło do zawieszenia go i rozpoczęcia śledztwa.