Gwiazdor z polskim obywatelstwem. Zdradził, kiedy je dostanie

"Prawdziwy ból" to historia dwóch kuzynów, którzy po śmierci ukochanej babci decydują się uhonorować jej pamięć i wziąć udział w wycieczce śladami polskich Żydów, a także przy okazji chcą odwiedzić dom w Krasnymstawie, w którym mieszkała ich krewna. W trakcie wycieczki odwiedzają m.in. Warszawę, Lublin, Zamość czy też Państwowe Muzeum w Majdanku. Próbują zrozumieć polską kuchnię, architekturę blokowisk, są w szoku, widząc, jak blisko miasta ulokowany był obóz koncentracyjny KL Lublin. Próbując przepracować pokoleniowe traumy, muszą poradzić sobie też z własnymi. Wszystko to w towarzystwie osobliwej grupy wycieczkowiczów prowadzonej przez pasjonata polskiej historii, Brytyjczyka Jamesa (Will Sharpe).