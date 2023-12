1 z 17 Gwiazdy "Love Actually" ("To właśnie miłość") teraz i 20 lat temu. Ale się zmieniły!

"To właśnie miłość" jest komedią romantyczną, która budzi skraje emocje. Jedni ją uwielbiają, inni nienawidzą - a to za niemądry scenariusz, a to ujęcie postaci kobiecych (choćby za fat shaming) czy brak różnorodności kulturowej. Jednak dla wielu widzów to film kultowy, bez którego nie ma świąt. Produkcja powstała już 20 lat temu. Jak teraz wyglądają aktorzy znani z "Love Actually"?