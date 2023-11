Gwiazdy na gali zamknięcia 31. EnergaCamerimage. Mieli powody do świętowania

W sobotę 18 listopada odbyła się ceremonia wręczenia nagród 31. edycji festiwalu EnergaCamerimage. Złota Żaba powędrowała do australijskiego dramatu "The New Boy" w reżyserii Warwicka Thorntona, który osobiście odebrał statuetkę. Z kolei Srebrna Żaba powędrowała do operatora Eda Lachman za "Hrabiego" Pablo Larraina. Podium zamyka Robbie Ryan za zdjęcia do "Biednych istot" Yorgosa Lanthimosa. Nie zabrakło też wyróżnień dla polskich filmowców. Kto jeszcze świętował w Toruniu?