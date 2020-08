Gwiazdy na premierze filmu Lecha Majewskiego „Dolina Bogów”

„Dolina Bogów” Lecha Majewskiego („Młyn i Krzyż”, „Angelus”, „Ogród rozkoszy ziemskich”, „Wojaczek”) to artystyczna uczta wykraczająca poza tradycyjny obraz filmowy. Historia o bogach ukrytych w górach oparta na legendzie plemienia Navajo, hipnotyzuje zdjęciami, które reżyser współtworzył razem z Pawłem Tyborą („Onirica”) w Valley of the Gods w stanie Utah w USA oraz muzyką skomponowaną przez laureata Oscara® - Jana A.P. Kaczmarka. Zdjęcia do filmu powstawały także w studiach filmowych CeTA we Wrocławiu oraz zamkach i pałacach południowej Polski. Kostiumy do filmu stworzyła Ewa Kochańska. Reżyser zaprosił do współpracy także znaną projektantkę Evę Minge oraz polskie marki - Pako Lorente i Kazar.