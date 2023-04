Haley Bennett i Sam Riley w nowym filmie

- Jako reżyser staram się wyznaczać pewne kierunki aktorom. Chodzi o to, aby upewnić się, że podążamy razem w dobrą stronę. W tym wszystkim to oni są najważniejsi, doskonale znają swoje postacie, wiedzą w jakim są miejscu i dokąd zmierzają w filmie. Wierzą we mnie i ufają, że zabiorę ich tam, gdzie trzeba. Na szczęście w "Ona jest miłością" to się idealnie sprawdziło, bo miałem niesamowitą obsadę, czyli Haley i Sama, którzy byli najbardziej otwartymi i odważnymi współpracownikami, jakich kiedykolwiek miałem – mówi reżyser Jamie Adams