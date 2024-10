Harrison Ford nie myśli o emeryturze. Na szczęście!

Mimo że Ford jest kojarzony głównie z poważnymi rolami, aktor podkreślił swoją miłość do komedii: "Zawsze lubiłem humor. Mój ojciec opowiadał kawały, a ja uwielbiałem to, jak są skonstruowane". Przyznaje również, że każda postać, którą gra, posiada własny, osobisty humor. "Myślę, że każdy ma poczucie humoru, nawet jeśli nie zawsze to widać" – dodał Ford.