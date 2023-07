Harrison Ford potwierdził legendę sprzed 42 lat. "Wciąż mam bliznę"

W wywiadzie padło też pytanie o słynne nagranie "making of" z filmu "Indiana Jones i Poszukiwacze zaginionej arki" (1981). Widać na nim, jak Harrison Ford łapie za zszywacz i przypina sobie ikoniczny kapelusz do czoła. Fani przez lata zachodzili, nomen omen, w głowę, czy aktor faktycznie wbił sobie zszywki, by utrzymać na miejscu fedorę podczas kręcenia dynamicznym ujęć.