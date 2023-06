"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia". Miał łzy w oczach. Wiemy, jak pożegnał się z widzami

Od 1981 r. do teraz doczekaliśmy się pięciu kinowych filmów z przygodami uroczego archeologa. O ile trzy pierwsze części ukazały się w tej samej dekadzie, czyli w latach 80., to przerwy między kolejnymi były już dużo większe. Powszechne są dziś głosy, że czwarta odsłona serii, czyli "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" z 2008 r., jest niewypałem. Tak, to jest ten film, w którym nasz bohater przeżył wybuch bomby atomowej, dzięki ukryciu się w lodówce. Choć franczyza z Indianą nigdy nie należała do realistycznych, to stężenie absurdu w tamtym filmie przekroczyło dopuszczalny poziom.