Zostanie z niczym? Poważne kłopoty hollywoodzkiej gwiazdy

Henry Cavill w przyszłym roku miał spędzić większość czasu na planie drugiej części "Człowieka ze stali". Nic jednak nie wskazuje na to, że wytwórnia Warner Bros. przygotowuje się do realizacji tego projektu. Może się więc okazać, że powrót Henry'ego Cavilla do roli Supermana był wyjątkowo krótkotrwały.