Historyczny rekord. Poznaliśmy ulubiony serial także polskich widzów

Pierwszy sezon "Virgin River" miał premierę w grudniu 2019 roku. Historia rozpoczyna się od przenosin pogrążonej w żałobie pielęgniarki Melindy Monroe (Alexandra Breckenridge) z Los Angeles do tytułowej miejscowości położonej na północy Kalifornii. Wielu widzów zachwyca się krajobrazami Virgin River, ale tak naprawdę to miasteczko nie istnieje. Zdjęcia do serialu powstają w okolicach Vancouver, czyli kanadyjskiego miasta leżącego w linii prostej nad Kalifornią, ale odległego od niej o jakieś tysiąc kilometrów.