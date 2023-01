Nowy hit Netfliksa. II wojna światowa. Zapomnieli o Polakach

Bitwą o Narwik nazywane jest starcie sił niemieckich z alianckim Korpusem Ekspedycyjnym, które miało miejsce w okolicach portu i miasta Narwik w okresie od 9 kwietnia do 8 czerwca 1940 roku. Uważa się, że była to pierwsza porażka Hitlera na arenie II wojny światowej. Na północy Norwegii wojska niemieckie znalazły się w krytycznym położeniu. Narwik został zdobyty przez aliantów. Jednak postępy hitlerowskiej armii na froncie francuskim zmusiły sprzymierzonych do wycofania swoich wojsk do Francji i Wielkiej Brytanii.