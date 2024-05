Hit Netfliksa. "Nuda, chaos, bezradność. Zaczynam tęsknić za Patrykiem Vegą"

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzają ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów. Zosia dołącza do elity polskich influencerów i poznaje mroczną stronę tej profesji.