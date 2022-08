Hollywoodzki aktor w Polsce. Wszyscy pamiętają go z "Kevina sam w domu"

"A Real Pain" ma być opowieścią o podróży dwóch kuzynów, którzy po śmierci swojej babci wyruszają do Polski, aby dowiedzieć się, gdzie urodziła się, wychowała, a przede wszystkim co przeżyła w czasach Holokaustu ich krewna. Hollywoodzcy filmowcy nie przypadkiem udadzą się do Warszawy. Przodkowie twórcy filmu urodzili się bowiem w naszym kraju.