Hybrydowe dzieci. Netflix nie cofnie się przed niczym (zwiastun).

"Łasuch" będzie miał premierę na Netfliksie 4 czerwca. Do jego premiery pozostało już niespełna trzy tygodnie. Bohaterami postapokaliptycznego serialu będzie nowy gatunek – dzieci, które są hybrydami ludzi i zwierząt. Zrodziły się w świecie, który stworzyła Wielka Zapaść. Ludzie nie wiedzą czy mutanci powstali w wyniku pojawiania się na ziemi tajemniczego wirusa czy może to właśnie oni go aktywowali.