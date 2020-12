Ilona Łepkowska wspomina Katarzynę Łaniewską. "Miała w swoim życiu piękną kartę"

Zobacz wideo: "Kogel-mogel 4". Ilona Łepkowska: "Będzie pełna energii i dość dynamiczna komedia"

Twórczyni przebojowej komedii podkreśla, że znajomość z Katarzyną Łaniewską nie ograniczała się wyłącznie do kwestii zawodowych. Panie znały się także prywatnie. Aktorka zawsze była artystką zaangażowaną. Szczególnie przed laty, kiedy to działała na rzecz opozycji.

- Widywałyśmy się czasem na planie. Była też na premierze, trzeciej części "Kogla mogla". Wiem, że cieszyło ją to, że mogła jeszcze zagrać, że dostała jeszcze jakąś aktorską propozycję. Była aktorką starej szkoły, uczyła się roli w sposób perfekcyjny. Miała już bardzo słaby wzrok, więc córka nagrywała jej sceny i dialogi na dyktafon. Odtwarzając je, uczyła się ich na pamięć. Granie było niewątpliwie już dla niej trudniejsze niż kiedyś i niż dla innych aktorów, a mimo to zawsze żartowała: "pamięć mam jeszcze dobrą, to roli jeszcze jestem w stanie się nauczyć". Mam wrażenie, że choć towarzyszyły i jej, i nam obawy, bo pani Katarzyna była już starszą, schorowaną osobą, to ta praca była dla niej nadal dużą radością – wspomina pracę nad filmem Łepkowska.