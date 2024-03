"In a Violent Nature". Horror z perspektywy szalonego mordercy

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu zatytułowanego "In a Violent Nature", który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem na Festiwalu Filmowym w Sundance w styczniu 2024 roku. "In a Violent Nature" pokazywany był tam w ramach cyklu Midnight, gdzie wcześniej swoją premierę miały takie filmy jak "The Blair Witch Project", "Dziedzictwo" czy kontrowersyjny "Dashcam".