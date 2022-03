Izabela Kuna podkochiwała się w Domogarowie. Dziś nie ma z nim nic wspólnego

Kiedy w 1999 r. Magdalena Łazarewicz zaproponowała Kunie, by ta zagrała w filmie "Na koniec świata" u boku rosyjskiego aktora Aleksandra Domogarowa, młoda aktorka była pod wrażeniem. Odkąd zobaczyła go w roli Bohuna w "Ogniem i mieczem", marzyła, by go poznać.