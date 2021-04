Jacek Petrycki o filmie Ewy Stankiewicz: "stwór propagandowy"

Jacek Petrycki: Protestowałbym przeciw używaniu w tym przypadku słowa ”film”. Jest to brutalny i niemoralny stwór propagandowy, ale nie jest to na pewno film.

W Szkole Filmowej w Łodzi uczę studentów pewnych zasad. Dzieło filmowe charakteryzuje się pewnymi cechami. A to coś nie ma tych cech. Nie ma tu przede wszystkim żadnej konstrukcji dramaturgicznej. Nie ma też własnego stylu, nie jest to osobiste opowiadanie.

Ale to nie jest poszukiwanie prawdy, docieranie do faktów. To jest już wcześniej przygotowana teza, gotowy przekaz, który ona bardzo niezdarnie próbuje udowodnić.

Stankiewicz używa szantażu emocjonalnego wobec widza, zaprzęgając go do swojej prymitywnej propagandy. Myślę, że rodziny tych, którzy zginęli, nie są zadowolone, że wizerunki ich bliskich – w sekwencji odlotu z Warszawy – zostały użyte w takim kontekście.

Dodajmy do tego insynuacje dotyczące rzekomych ”tajemniczych samobójstw” ludzi, którzy coś wiedzieli. To jest przekroczenie wszelkich granic moralnych.

Tu nie ma czego naprawiać. Jeśli filmowiec ma dobre, uczciwe zamiary i coś mu nie wyjdzie, można się zastanowić, jak film poprawić. Ale to coś, co zrobiła Stankiewicz, jest od początku do końca fikcją i fałszem. Ten ”film” służy złu w sposób brutalny. Ciężko się takie coś ogląda, ja musiałem się co jakiś czas odwrócić od ekranu.