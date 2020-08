Janusz Gajos jak Piotr Gliński. Jest jednak jedna istotna różnica

- Mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił polskie społeczeństwo na pół. To jest zbrodnia - powiedział, porównując ten proces do mechanizmów, które zrodziły hitleryzm.

Słowa Gajosa nie przeszły bez echa. Wypowiedź aktora dotarła do m.in. Beaty Mazurek , Ryszarda Terleckiego i ministra Piotra Glińskiego. Wszyscy pokusili się na ostre komentarze pod adresem aktora w mediach społecznościowych. Internauci również przystąpili do wydawania opinii w sprawie oraz "grzebania" w przeszłości Gajosa. Wielu z nich udostępniło skecz z lat 90. o jakże pasującym tytule "Kultura".

- Kultura to jest coś takie... coś ważne dla narodu. Coś, co się w pale nie mieści. Pieniądze, nie pieniądze. Bo to jest tak, że nasamprzód jest kultura, potem długo, długo nic. I sztuka na końcu. (...) Książki to jednak trzeba czytać, prawda? Taki pisarz się namordował, szmalu nabrał, jakiegoś tam Nobla dostał. Przez sam szacunek trzeba to przekartkować - powiedział ze sceny.