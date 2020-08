Jarosław Jakimowicz otwarcie nawołuje do przemocy. Znów się nie popisał

Różnice światopoglądowe występowały zawsze, jest to zjawisko zupełnie normalne i nie powinno ono nikogo dziwić ani martwić. Jednak ostatnie miesiące pokazały, że niektóre grupy reprezentujące dane poglądy zaczęły niebezpiecznie się radykalizować.

Dziki tłum jest w stanie osiągnąć wiele, jednak nie aż tyle, gdy ma swojego lidera. Oczywiście wszystko to pisane jest z przymrużeniem oka, jednak gdy daną grupę społeczną zaczynają popierać osoby publiczne, jej wpływ na rzeczywistość staje się coraz większy. Z otwarcie wyrażanego poparcia dla konserwatystów, tzw. "prawaków", oraz partii rządzącej słynie Jarosław Jakimowicz.

Samo wyrażenie poparcia przez celebrytów w gruncie rzeczy nie jest niczym złym. Nie powinno więc nikogo dziwić, że mają swoje poglądy. Wykorzystują swoje zasięgi, by promować opinie i to też nie jest niczym bulwersującym. Jednak czymś innym jest wyrażenie poparcia, a czymś innym jawne nawoływanie do przemocy.