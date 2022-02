Jean-Claude Van Damme kończy karierę. Zafunduje fanom niezwykłe pożegnanie

Jak możemy się dowiedzieć z serwisu Deadline, "What’s My Name" będzie ostatnim filmem akcji w karierze 61-letniego Jeana-Claude’a Van Damme’a. Film, podobnie jak komedia kryminalna "JCVD" z 2008 r., będzie nawiązywać do zawodowego i prywatnego życia aktora. To oznacza, że ikona akcji zagra samego siebie.