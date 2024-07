Jeff Bridges o walce z rakiem. "Miałem 20-centymetrowego guza w brzuchu"

W "Starym człowieku" Bridgesowi partneruje John Lithgow ("Czas krwawego księżyca", "The Crown", "Strefa mroku"). - Nigdy się o niego nie bałem - powiedział podczas wydarzenia aktor. - Zawsze wiedziałem, że gdyby wiedział, że nie da rady, to by go z nami nie było. To był wielki i niezwykle poruszający zakulisowy dramat ostatnich czterech lat. Jego odwaga, wytrwałość i nieprawdopodobna filozoficzna natura - nikt nie byłby w stanie przejść tego, co on i wrócić do pracy w takim stylu, w jakim to zrobił - były niezwykle inspirujące - powiedział Lithgow.