Jeff Burr nie żyje. Reżyser horrorów miał 60 lat

Ponadto studio filmowe New Line nie było zadowolone z efektu końcowego. Burrowi kazano poprawiać film w montażu aż 11 razy. Mimo to postanowiono za plecami reżysera nakręcić inne zakończenie. Konflikt narósł do tego stopnia, że Jeff Burr zażądał usunięcia go z napisów końcowych. Prośby jednak nie spełniono.