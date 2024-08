Jenna Ortega: "Nienawidzę AI". Opowiedziała, co ją spotkało w sieci

Gwiazda potrafi dostrzec pozytywne właściwości AI, ale sama ma jedynie złe doświadczenia. - AI może być wykorzystane do stworzenia niesamowitych rzeczy. Czytałam niedawno, że podobno sztuczna inteligencja potrafi wykryć raka piersi cztery lata zanim ten się rozwinie. To piękne. Trzymajmy się tego. Ale czy podobało mi się, kiedy miałam 14 lat, musiałam założyć konto na Twitterze i zobaczyłam sprośne fałszywki ze mną jako dzieckiem? Nie. To przerażające. To złe - przyznała.