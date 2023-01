Jerzy Skolimowski nie czuje się szczęśliwy. "Gdybyśmy nie dostali nominacji, to by mnie szlag trafił"

Reżyser wyjaśnił, co miał na myśli, mówiąc o "katorżniczej pracy": - Owszem, odbywała się ona w przyjemnych warunkach, bo w kalifornijskim słońcu, w wygodnym hotelu i przy dobrym jedle i napitku, ale ta ilość bełkotu, który trzeba wydalić z siebie i to właściwie monotonnie, powtarzając co kilkanaście zdań, wracać znowu do zdania numer jeden i przeplatać zdaniem numer siedem, numer trzy itd. […] Miałem już wykute na pamięć takie zwroty, które szczególnie trafiały do ucha. Takich rozmów miałem co najmniej kilkanaście dziennie i kilkanaście zoomów z całego świata.