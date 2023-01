Jerzy Skolimowski miał trudne dzieciństwo. "Wychowała mnie ulica"

Film "IO" zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To 13. polski pełnometrażowy film fabularny nominowany do tej nagrody. Do tej pory z tego grona Oscara zdobył tylko Paweł Pawlikowski za "Idę". Teraz szansę na statuetkę ma Jerzy Skolimowski. To twórca uznany nie tylko w Polsce. Choć może pochwalić się wspaniałą karierą, jego życie prywatne nie zawsze było kolorowe.