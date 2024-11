Jerzy Stuhr dostawał pogróżki. Były nocne telefony

Śmierć Jerzego Stuhra w lipcu 2024 r. wstrząsnęła Polską. Wymieniano zasługi aktora dla polskiej kultury, jego niezapomniane role. Niedługo później zapowiedziano, że do księgarni trafią ostatnie zapiski Stuhra - relacje z 12 miesięcy życia. Aktor nie pominął najbardziej kontrowersyjnego tematu - wypadku, jaki spowodował. "To błąd. Za to trzeba ponieść karę. Zacząłem więc postrzegać świat, przemierzając go pieszo. I ten pamiętnik będzie z perspektywy piechura. Trochę w wolniejszym tempie i z lekką zadyszką" - pisał.