"Jeśli myślimy, że mur na granicy z Białorusią zatrzyma migrantów, to jesteśmy w błędzie"

Do pracy z nieprofesjonalnymi aktorami zazwyczaj jestem zmuszony, nie jest to kwestia tego, że to lubię. Kiedy szukasz aktora w wieku 16-17 lat, nie jest łatwo trafić na kogoś z dużym doświadczeniem. Seydoux i Moustapha obaj mieli związki z aktorstwem. Moustapha uczył się grać w Mali, a Seydoux pochodzi z aktorskiej rodziny - jego matka i siostra były aktorkami. Seydou nie planował jednak, że pójdzie w ich ślady - chciał zostać piłkarzem. Nie planował przyjść na casting, bo kiedy go organizowaliśmy, grał w piłkę. To matka i siostra popchnęły go do tego, żeby jednak poszedł na przesłuchanie. Przyszedł i zrobił na nas takie wrażenie, że poprosiliśmy go, żeby przyjechał do Dakaru. Nie chciał pojechać. Na szczęście znów zadziałały matka i siostra, które go do tego skłoniły.