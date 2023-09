"Jesteśmy niezależni" zapewnia PISF. Komisja tłumaczy, dlaczego nie wybrała "Zielonej granicy"

PISF ogłosił w poniedziałek polskiego reprezentanta do tegorocznych Oscarów. Jury postawiło na "Chłopów", którzy pokonali m.in. "Zieloną granicę". Przewodnicząca oscarowej komisji musiała tłumaczyć podczas konferencji prasowej, dlaczego to nie film Agnieszki Holland stanie do wyścigu po złotą statuetkę. Zapewniała, że PISF jest niezależny.