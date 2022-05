Joanna Kulig robi karierę. Zagrała u boku Anne Hathawy

Aktorka kilka dni temu zakończyła zdjęcia do swojego pierwszego amerykańskiego filmu, w którym gra też m.in. Anne Hathaway: - Zdjęcia do "She Came to Me" zakończyłam trzy dni przed przylotem tutaj. To świeża sprawa. Ten film był przekładany jakieś pięć razy z powodu pandemii. To jest komedia romantyczna, każdy z bohaterów przechodzi tu pewną drogę. Z Anne Hathaway spotkałam się na lunchu, bo jej film jest w sekcji. To było super, bo akurat ostatniego dnia zdjęciowego miałyśmy wspólnie scenę, minęło kilka dni i spotykamy się w Cannes.