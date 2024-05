John Leguizamo obłowił się na "Epoce lodowcowej". Pochwalił się, co sobie kupił

Prośba o podwyżkę

- Chodziło o to, że płacili im po 20 mln dol., a mnie mieli zapłacić według skali z listy B (komercyjna druga liga aktorska - red.). Poczułem się zlekceważony przez producentów. Oni nie mieli złych intencji, ale ja poczułem się zlekceważony. Czasami, gdy jesteś osobą kolorową, jesteś tak przyzwyczajony do bycia lekceważonym, że myślisz, że jesteś lekceważony, choć tak nie jest. Trzeba przejść długą terapię, żeby to myślenie w sobie zmienić - powiedział w rozmowie z "Business Insider".