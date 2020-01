John Williams to oscarowy rekordzista. Ma ich tyle, że aktorzy mogą tylko pomarzyć

Kompozytor John Williams zgarnął kolejną nominację do Oscarów. Tym razem Akademia wyróżniła go za muzykę do "Gwiezdne wojny. Skywalker. Odrodzenie". Williams tym samym bije swój własny rekord!

John Williams - oscarowy rekordzista (Getty Images)

Już wiemy, które filmy powalczą o Oscary w 2020 r. 13 stycznia ogłoszono nominację i jest na niej kilka zaskoczeń. Pełną listę możecie przeczytać w naszym poprzednim artykule. Chociaż najwięcej emocji wywołują zawsze kategorie takie jak "najlepsza aktorka", "najlepszy aktor" i "najlepszy reżyser", to ciekawostek nie brakuje też przy innych kategoriach.

W tym roku za ścieżkę dźwiękową do filmu "Gwiezdne Wojny. Skywalker. Odrodzenie" nominowany jest John Williams. 87-letni kompozytor jest prawdziwą legendą i - co najważniejsze - rekordzistą.

Dla Williamsa tegoroczna nominacja do Oscarów jest... 52. z kolei! Nie ma drugiej żyjącej osoby, która zdobyłaby tyle wyróżnień od Akademii.

Słowo "żyjąca" jest tu kluczowe. W historii równie pokaźną liczbę nominacji ma na koncie Walt Disney. On miał aż 59 szans na zdobycie Oscara - udało mu się to "tylko" 22 razy.

A ile Oscarów ostatecznie powędrowało do Williamsa? Wiele razy musiał obejść się smakiem. W domu ma tylko... 5 statuetek. Nagrodzono go za "Szczęki", "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja", "E.T", "Listę Schindlera" i "Skrzypka na dachu".

Williams to człowiek legenda. Skomponował główny motyw do "Szczęk", pracował nad ścieżką dźwiękową do filmów z cyklu przygód Harry'ego Pottera. Najczęściej współpracuje ze Stevenem Spielbergiem. Tylko 5 filmów Spielberga powstało bez jego udziału.

- Bez Johna Williamsa rowery nie latają, nie ma meczy Quidditcha. Nie ma Mocy. Dinozaury nie istnieją. Bez niego nie marzymy, nie płaczemy, nie wierzymy - mówił o nim swego czasu Spielberg.

- Bierzesz nasze filmy, które często opowiadają o niemożliwych do zrealizowania marzeniach i dzięki twojemu muzycznemu geniuszowi sprawiasz, że to nagle staje się realne dla miliardów ludzi - dodał.