Owacje przez 22 minuty. Ten rekord ciężko będzie pobić

Festiwal filmowy w Cannes jest na półmetku.W tym roku najdłuższą owację zgotowali widzowie Martinowi Scorsese i jego produkcji "Killers of the Flower Moon". Brawa na stojąco trwały 9 minut. Do rekordowego, w tej dość nietypowej rywalizacji, osiągnięcia sporo jednak zabrakło.