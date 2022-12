"Johnny" trafi na platformę streamingową. Kinowy hit ma już prawie milion widzów

- Bardzo zależało mi na tym, aby widzowie nie tylko płakali na tym filmie, ale też zaznali trochę radości i refleksji. Dlatego opowiedziałem historię Jana i Patryka (Piotr Trojan) w sposób szybki i przystępny dla szerokiej grupy odbiorców. Po prostu chciałem zrobić takie kino, jakie sam lubię oglądać. Nie ma we mnie zbyt wiele artyzmu. Jestem rzemieślnikiem, który jak mówi się w reklamie "nabił sobie rękę" i wiem, że do widza trzeba mówić w taki sposób, aby zrozumiał to każdy, czy to pan profesor, czy pan kopiący studzienkę kanalizacyjną. Nie kategoryzuję widzów, tak samo jest dla mnie ważny głos członka jury, jak i pani, która wejdzie z ulicy do kina i zobaczy "Johnny’ego" - opowiadał WP reżyser.