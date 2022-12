Ogrodnik namalował choinkę z LGBT. Spotkaniu patronowała Agata Duda

Przypomnijmy, że Ogrodnik ma na koncie m.in. rolę w filmie "Wszystkie nasze strachy", gdzie zagrał geja aktywistę, który próbuje rozprawić się z homofobią lokalnej społeczności. Stąd jego pomysł nie zaskakuje. Co więcej, był to celowy zabieg, bo w końcu na evencie obecna była żona polityka, który dwa lata temu mówił o LBTQ, "że to nie ludzie, a po prostu ideologia".