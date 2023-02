Juraj Jakubisko nie żyje. Nazywali go słowackim Fellinim

Artystę pożegnała w mediach społecznościowych prezydentka Słowacji Zuzana Czaputova. "Jego wyjątkowy styl filmowy wprowadził Słowację do wielkiego świata filmowego. Słowacki Fellini, jak go często nazywano, kochał wolność i fantazję, zostawiał im miejsce w swoich filmach. Filmy 'Siedzę na gałęzi i mam się dobrze', 'Tysiącletnia pszczoła', 'Do zobaczenia w piekle, przyjaciele' i 'Niejasne wieści o końcu świata' stały się częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Bajka 'Perinbaba' nam, jeszcze jako dzieciom, pomogła odkryć magię zwykłych rzeczy. Składam szczere kondolencje rodzinie, przyjaciołom i wszystkim współpracownikom Juraja Jakubiska. Będzie nam brakowało jego magicznego świata" - napisała na Facebooku.