Najdroższy film w historii. "Jeśli się nie sprzeda, to będzie koniec Cruise'a"

Zdjęcia do "Mission: Impossible 7", który początkowo kosztować miał ok. 200 mln dol., rozpoczęły się 20 lutego 2020 ro. w Wenecji. Zaplanowano je na ok. sześć miesięcy, a zakończyć się miały na przełomie sierpnia i września 2020 r. realizacją spektakularnej sceny wysadzenia mostu i pędzącego pociągu w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Jak wiemy, ekipa filmowa nie pojawiała się w Polsce. Scenę zrealizowano w kamieniołomie Derbyshire w Wielkiej Brytanii pod koniec 2021 r. Wówczas podano nową datę premiery filmu (30 września 2022 r.), która i tak została przesunięta.