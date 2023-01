Kapituła Złotych Malin przeprasza za to, że nominowała do antynagród... dziecko

Wycofano także antynagrodę dla Shelley Duvall za "Lśnienie" Kubricka. Wilson powiedział wtedy: - Wiemy, że Kubrick doprowadzał ją na planie zdjęciowym na skraj szaleństwa z powodu swojego despotycznego i ordynarnego zachowania, za co został później nazwany (nie przez wszystkich) geniuszem. Właściwie zmusił ją do takiego występu i to on ponosi pełną odpowiedzialność.