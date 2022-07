Katarzyna Glinka napisała sztukę teatralną. O własnym rozwodzie

- Rzeczywiście, napisałam o tym sztukę teatralną. Dzisiaj mam świadomość, że tak czasami w życiu jest, że coś się nie uda i mija moment na to, żeby jeszcze to poskładać. Następuje koniec i nie ma odwrotu, ale nie można tkwić w tej porażce, bo to przenosi się na dzieci i nowe sytuacje. Jeśli nie uda się na nowo poukładać, trzeba jak najszybciej się odciąć - powiedziała "Na żywo".