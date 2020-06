Kelly Asbury nie żyje. Reżyser "Shreka 2" i "Smerfów" miał 60 lat

"Smutna informacja (...) Kiedy dołączyłem do Pixara, opowieści o wielkim »bogu Kellym« były już legendą. Będzie mi go bardzo brakować. Spoczywaj w pokoju, drogi przyjacielu" - czytamy.

Kelly Asbury rozpoczął swoją karierę w 1983 r. w Walt Disney Animation Studios, gdzie pracował jako grafik i animator przez 12 lat. Brał udział również przy tworzeniu scenariuszy do kilku filmów animowanych, w tym "Małej syrenki" oraz "Pięknej i bestii", a także do pierwszego filmu fabularnego Pixar, "Toy Story".

Następnie przeniósł się do DreamWorks Animation, gdzie zadebiutował filmem "Mustang z Dzikiej Doliny". Produkcja otrzymała nominację do Oscara w kategorii: Najlepszy Długometrażowy Film Animowany. Jego kolejnym dziełem była kontynuacja "Shreka". Za drugą część przygód zielonego ogra odpowiadali: Kelly Asbury i Andrew Adamson. Na sukces filmu nie trzeba była zbyt długo czekać. Otrzymał 2 nominacje do Oscara w kategoriach: Najlepszy Film Animowany i Najlepsza Piosenka. Asbury użyczył w nim także głosu elfowi.