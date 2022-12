"Kevin sam w domu". Angela Goethals zagrała złośliwą siostrę Kevina. Tak dziś wygląda

"Kevin sam w domu" to nie jest zwykły film świąteczny. To kulturowy fenomen, który w sercach Polaków zajmuje szczególne miejsce. Ta komedia z 1990 r. gości w naszych domach, rok w rok, na antenie Polsatu w każde Boże Narodzenie lub Wigilię. Dla niektórych "Kevin" to nowa świecka tradycja i nieodzowny element świąt.