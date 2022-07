Kevin Spacey w Hollywood jest skończony. Wyleciał z kolejnej pracy

Przypomnijmy, że to kolejny raz, gdy Spacey jest oskarżany o molestowanie i gwałt przez młodych mężczyzn. Burza wokół aktora wybuchła już w 2017 r., przez co został wyrzucony z obsady "House of Cards" (nie wystąpił w finałowym sezonie), a wkrótce Ridley Scott musiał kręcić od nowa wszystkie sceny do filmu "Wszystkie pieniądze świata", w których Spacey grał jedną z głównych ról.